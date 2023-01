Sindicato chega a acordo com hoteleiros do Algarve para aumentos de 14%

A Associação Hoteleira do Algarve chegou a acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Setor dos Serviços (SITESE) para aumentos salariais de 14% em 2023, de acordo com um comunicado divulgado esta segunda-feira, 16 de janeiro, pela estrutura sindical.





"Este acordo, que tem um aumento médio superior a 14%, para além da reposição do poder de compra, constitui um ponto de viragem na abordagem que a associação empresarial vinha a fazer relativamente aos salários", refere a nota do SITESE, indicando que "os baixos salários praticados ao longo dos anos no setor originaram a fuga dos trabalhadores para outros setores com condições de trabalho mais favoráveis".



De acordo com a estrutura sindical, melhores salários podem "tornar este setor mais apelativo aos trabalhadores e assim contribuir para a sua captação e retenção", apontando a falta de mão-de-obra de que os empresários da hotelaria também se têm queixado, sobretudo depois da pandemia.



O SITESE refere no comunicado que "o passo seguinte será a negociação de um novo clausulado" do contrato coletivo de trabalho com a associação de hotelaria.



O Negócios tentou contactar o SITESE, mas sem sucesso.