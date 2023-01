Taxa de desemprego sobe para 6,7%. Não era tão alta há 19 meses

A taxa de desemprego terá subido para 6,7% em dezembro, tendo subido progressivamente sete décimas entre agosto e o final do ano. O valor não era tão alto há 19 meses, desde julho de 2021.

A estimativa provisória é do Instituto Nacional de Estatística (INE) , que também revela que o número de desempregados está a subir e que a população empregada está em quebra.



Os dados do IEFP já apontavam para uma subida do número de desempregados. O número de inscritos do final do mês está a subir há cinco meses e ultrapassou a barreira dos 300 mil.



Ao contrário dos dados do IEFP, que são administrativos, esta estimativa do INE é ajustada de sazonalidade, o que significa que desconta o aumento que é habitual no inverno. Em dados não ajustados de sazonalidade a taxa já está nos 6,8%.







Mais 43 mil desempregados num ano





"O aumento de 14,2 mil pessoas (0,3%) observado na população ativa em relação a três meses antes resultou do acréscimo de 29,5 mil (9,3%) na população desempregada que mais do que compensou o decréscimo de 15,3 mil (0,3%) na população empregada", explica o INE.



De acordo com as estimativas ajustadas de sazonalidade há agora 348 mil desempregados que estão ativamente a procurar trabalho, mais 42,7 mil do que há um ano.







Também o indicador alternativo sobre subutilização do trabalho atingiu 650,5 mil pessoas, o valor mais elevado desde julho de 2021.



Os dados apontam ainda para 4,8 milhões de pessoas empregadas, menos 23 mil do que há um ano.



Notícia atualizada com mais informação pelas 11:54