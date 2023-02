Desemprego recua em dezembro na Zona Euro e na UE

Leia Também Taxa de desemprego sobe para 6,7%. Não era tão alta há 19 meses

ADe acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), nos países do euro, o desemprego desceu para os 6,6% face aos 7,0% de dezembro de 2021, mas manteve-se estável em relação a novembro.Na UE, a taxa de desemprego de 6,1% recuou quando comparada com a de 6,4% do último mês de 2021 e manteve-se sem alteração na variação mensal.Em dezembro de 2022, estima o Eurostat, estavam desempregadas 13.148 milhões de pessoas, das quais 11.048 na Zona Euro.A Espanha (13,1%), a Grécia (11,6%) e Itália (7,8%) apresentaram as maiores taxas de desemprego entre os Estados-membros e a República Checa (2,3%), a Alemanha (2,9%) e Malta (3,2%) as menores, com Portugal a registar, em dezembro de 2022, 6,7% de desemprego.