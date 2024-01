Tecnológicas: 18 rondas de despedimento este ano em Portugal

As empresas tecnológicas em Portugal levaram a cabo 18 rondas de despedimentos desde o início deste ano, de acordo com os dados fornecidos pela Teamlyzer – plataforma que acompanha os despedimentos do setor no país –, ao Negócios.





Estas rondas seguem-se às 163 registadas no acumulado de 2023 e 64 no ano anterior.