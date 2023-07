53% dos eleitores já votaram em Espanha. Afluência às urnas cai face a 2019

A duas horas de fecharem as urnas em Espanha, mais de metade dos eleitores já votaram nas eleições gerais antecipadas dese domingo. Ao contrário do que acontecia até meio do dia, em que parecia que haveria uma afluência maior do que nas últimas legislativas, o valor baixou face a 2019.





Até às 18:00 (hora local, menos uma em Portugal), a afluência às urnas era de 53,11%, de acordo com os dados comunicados por cerca de 97,96% das mesas de voto. Comparando com as últimas eleições realizadas em 2019, registou-se uma diminuição de 3,76 pontos percentuais. Há cinco anos, à mesma hora, tinham votado 56,85% dos eleitores registados.





Este valor não inclui, contudo, os votos por correspondência, que este ano atingiu uma participação recorde com 2,47 milhões de eleitores, o dobro das eleições de 2019 e o mais elevado desde as eleições gerais de 2008, de acordo com dados oficiais citados pelo El País.



A participação aumentou na Cantábria, nas Ilhas Canárias, Extremadura, Galiza, Baleares e Astúrias, tendo caído nas restantes comunidades. O maior recuo acontece na Catalunha (11%) e na comunidade de Madrid (8%).



Mais de 37,4 milhões de eleitores são chamados este domingo às urnas para escolher o próximo líder do Governo de Espanha. Os líderes dos quatro principais partidos votaram esta manhã, tendo apelado à participação massiva dos eleitores, num escrutínio com resultados incerto.



(Notícia atualizada)