Alemanha menos pessimista quanto a recessão este ano

Peter Altmaier.Altamaier referiu que após o ponto mais baixo registado em maio, a retoma ganhou força nos meses seguintes e é consistente com uma recuperação "em V".

Os 5,8% de queda do PIB são próximos da contração de 5,7% registada pela Alemanha em 2009, na crise financeira. Mas, o ministro da Economia indicou que a estimativa hoje revelada é "prudente" e adiantou que espera um desempenho "ligeiramente melhor" até final do ano.Altmeier manifestou ainda confiança de que a Alemanha evitará um novo confinamento generalisado.E, num tom claramente otimista, afirmou: "ouso prever que em 2022 nos encontraremos nos níveis de crescimento anteriores à crise".Ainda assim, as novas previsões do governo liderado por Angela Merkel são menos risonhas para 2021. No próximo ano a "locomotiva da Europa" deverá crescer 4,4%, quando em abril era antecipada uma retoma de 5,2%.