António Costa: "Globalização não se enfrenta fechando fronteiras ou erigindo muros"

"A globalização não se enfrenta fechando fronteiras ou erigindo muros, retrocedendo numa lógica proteccionista ou numa deriva xenófoba. Devemos deixar claro que estas não são, nem nunca serão, as opções da Europa", alertou o primeiro-ministro português no seu discurso no hemiciclo de Estrasburgo, no quadro do ciclo de debates sobre o futuro da UE com chefes de Estado e de Governo no Parlamento Europeu.

António Costa afirmou que a União Europeia só terá a ganhar se continuar a projectar a visão de uma Europa aberta ao mundo, "do Japão ao Mercosul".