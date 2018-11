Banco de Itália alerta para riscos de baixo crescimento e dívida elevada

Não é apenas a Comissão Europeia a mostrar preocupação quanto ao impacto resultante da incerteza relacionada com os objectivos orçamentais do governo italiano.

O Banco de Itália avisa que o perspectivado arrefecimento da economia italiana associado à elevada dívida pública do país representa enormes riscos para a estabilidade financeira transalpina.





Num relatório sobre estabilidade financeira publicado esta sexta-feira, 23 de Novembro, o banco central italiano, avisa que existe o risco de novas subidas dos juros da dívida pública transalpina e consequente agravar do custo de financiamento da dívida, o que poderá atingir os níveis de capitalização do sistema financeiro do país e pôr em causa a solvência de seguradoras.





Uma eventual desvalorização adicional das obrigações soberanas penalizaria sobretudo os bancos mais pequenos, o que poderia ter significativos impactos negativos nas seguradoras, especialmente das mais expostas à dívida italiana, acrescenta o Banco de Itália.