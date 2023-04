Berlusconi afirma que ultrapassará leucemia por mais dificil que seja

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi admitiu que é difícil ver-se confrontado com uma leucemia, mas assegurou que ultrapassará a doença, como já fez noutros momentos da vida."É duro, mas desta vez vou ultrapassar novamente. Mesmo em situações difíceis e delicadas consegui recuperar," afirmou Silvio Berlusconi, que tem leucemia e está nos cuidados intensivos, citado pelo diário Il Giornale na sua edição de hoje.O ex-primeiro-ministro e magnata dos media falava por telefone com Augusto Minzolini, editor do antigo jornal da família Berlusconi.Berlusconi tem vindo a receber tratamento na unidade de cuidados intensivos do Hospital de San Raffaele, em Milão, desde quarta-feira, por leucemia crónica e uma infeção pulmonar.O magnata dos media de 86 anos "descansou bem e está a reagir bem ao seu tratamento", disse também hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, na televisão Rai 3.Tajani é o número dois do partido Forza Itália, de Silvio Berlusconi, que faz parte do governo de coligação liderado por Giorgia Meloni.Apelidado de "o imortal" pela sua longevidade na política e reeleito para o Senado em 2022, Silvio Berlusconi sofre de uma infeção pulmonar associada à "leucemia mielomonocítica crónica da qual sofre há algum tempo", segundo os seus médicos.Os apoiantes do clube de futebol Monza de Berlusconi penduraram uma faixa nos portões do hospital: "Coragem Silvio! Monza está convosco".O antigo primeiro-ministro e senador Matteo Renzi (centro), rival político de Berlusconi de longa data, publicou hoje de manhã uma mensagem de apoio no Twitter: "Coragem Silvio! Esperamos por si a sorrir no Senado".Berlusconi, um dos homens mais ricos da península com uma fortuna estimada pela Forbes em 6,4 mil milhões de euros, tem entrado e saído do hospital nos últimos anos.No mês passado, o bilionário passou quatro dias no mesmo hospital e teve alta há uma semana.Silvio Berlusconi entrou na política em 1994 e foi primeiro-ministro durante um total de nove anos. Apesar de uma série de escândalos sexuais e de processos judiciais que mancharam a sua imagem, manteve um lugar especial no coração de muitos italianos.