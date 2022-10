Boris, Rishi, Jeremy, Penny ou Ben. Quem sucederá a Liz Truss?

Pela segunda vez este ano, o Reino Unido viu sair um primeiro-ministro. Liz Truss ocupou o cargo apenas 45 dias, saindo após os recuos a que foi obrigada quanto ao mini-orçamento.Dentro dos "Tories" (Conservadores) perfilam-se já cinco candidatos a ser o novo inquilino do número 10 de Downing Street, incluindo o antecessor de Truss, Boris Johnson.Boris Johnson é visto por algumas alas dos "Tories" como estando na calha para um regresso triunfante após sair pela "porta pequena" na sequência de diversos escândalos, nomeadamente com festas de ministros durante os confinamentos devido à pandemia.Também o antigo ministro das Finanças de Johnson e derrotado na corrida à liderança do partido, Rishi Sunak, é visto como uma forte possibilidade. O nome de Sunak era, aliás, o favorito entre os deputados conservadores, mas perdeu para Truss a liderança do partido.Jeremy Hunt, que Truss nomeou ministro das Finanças na passada sexta-feira, é outro nome avançado pelos media britânicos. Hunt sucedeu a Kwasi Kwarteng, demitido por Truss, e delineou o plano orçamental revisto que seria apresentado a 31 de outubro.Penny Mordaunt, antiga ministra da Defesa e que também perdeu para Truss a corrida à liderança partidária, emerge novamente como candidata. Mas muitos consideram que será a hipótese com menos força.Por fim, Ben Wallace, titular da pasta da Defesa no curto governo de Truss é também outro dos nomes que circulam.O sucessor de Truss deverá ser conhecido até sábado, 28 de outubro.