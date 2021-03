Brexit: UE prepara ação legal contra Reino Unido

A União Europeia está a preparar uma ação legal contra o Reino Unido, numa altura em que a tensão nas negociações está a elevar-se, menos de três meses depois de a saída dos britânicos ter sido oficializada.





A UE discorda da decisão tomada unilateralmente pelo Reino Unido de atrasar a implementação de uma parte chave do acordo, em relação à Irlanda do Norte. Da ação legal podem resultar ou sanções monetárias ou a imposição de tarifas comerciais como punição.





A Comissão Europeia deverá clarificar os contornos desta iniciativa ainda esta segunda-feira, de acordo com o que fontes próximas revelaram à Bloomberg, o meio que está a avançar esta notícia.





Os mais recentes desenvolvimentos vêm agudizar as relações entre os dois lados. Entretanto, o acordo comercial que foi negociado por ambas as partes e que está em vigor desde o dia 1 de janeiro ainda não foi formalmente ratificado pela União Europeia.





À luz deste acordo, a Irlanda do Norte insere-se ainda nas regras de mercado único da União Europeia, o que elimina a necessidade de controlo nas fronteiras e torna as trocas mais ágeis do que aquelas que se processam agora com a Grã-Bretanha.