Bruxelas avisa Di Maio e Salvini: regras orçamentais são para cumprir

Avizinha-se difícil a relação entre Bruxelas e o ainda eventual futuro governo italiano de coligação entre o Movimento 5 Estrelas de Luigi Di Maio e a Liga de Matteo Salvini. No dia seguinte a Di Maio e Salvini terem pedido mais tempo para "ultimar" o programa de governo de aliança entre as duas forças anti-sistema, a Comissão Europeia já avisou que as regras determinadas pelo Pacto de Estabilidade são para cumprir e que a política migratória é para respeitar.

"É evidente que face à formação do novo governo [italiano], e tendo em conta o necessário respeito pela estabilidade financeira, deve manter-se o actual caminho de redução gradual do défice e da dívida pública", disse o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, em entrevista ao Politico.





Outro vice-presidente da Comissão, Jyrki Katainen, citado pelo Corriere della Sera, avisou que não haverá "excepções" ao cumprimento das regras, designadamente das metas definidas no Pacto de Estabilidade com vista à prossecução de políticas de "consolidação orçamental".