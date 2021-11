Bruxelas quer endurecer sanções contra a Bielorrússia devido à crise na fronteira

Leia Também Bielorrússia ameaça cortar passagem de gás natural para a Europa após sanções da UE

Perante uma crise que se vive na fronteira entre a Bielorrúsia e a Polónia, onde se encontram milhares de migrante, Bruxelas deixa acusações ao Governo de Minsk e afirma que vai endurecer as sanções contra o país.A União Europeia acusa a Bielorrússia de estar a levar a cabo um "ataque híbrido" aos migrantes que chegam de países como a Síria e o Afeganistão, levando-os a atravessar de forma ilegal a fronteira para a vizinha Polónia. A Europa acusa o Governo de Alexander Lukashenko de estar a utilizar os migrantes como peões, recusando asilo a milhares de pessoas. Até aqui, a Bielorrússia tem negado estas acusações.Da fronteira entre os dois países têm chegado imagens de migrantes que pedem auxílio e que referem que foram impedidos de entrar na Bielorrússia por guardas armados, que responderam com violência. Assim, os migrantes enfrentam as duras temperaturas da região, impedidos de atravessar a fronteira de forma segura. Segundo os dados até ao momento, a Polónia e a Lituânia já pararam mais de cem pessoas que tentaram atravessar a fronteira este domingo.Bruxelas quer agora escalar as sanções à Bielorrússia, dando mais um passo numa relação já tensa entre o executivo comunitário e o governo de Lukashenko.Em declarações feitas antes de uma reunião em Bruxelas, Josep Borrell, responsável para a área de relações internacionais, mencionou que os países do bloco vão avançar com sanções adicionais, que se podem estender também às companhias aéreas bielorrussas.Citado pela Reuters, Borrell indicou que durante o fim-de-semana terá alertado o ministro bielorrusso dos Negócios Estrangeiros de que a situação humanitária na fronteira "é completamente inaceitável".A própria presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, explicou em declarações feitas esta segunda-feira, em Munique, na Alemanha, que o executivo "está também a tentar ajudar os países de origem". E, mais uma vez, voltou a mencionar a relação entre a Bielorrússia e a Rússia, frisando que "o Presidente russo Vladimir Putin tem influência sobre Lukashenko e que precisa de usar essa influência." A presidente da Comissão Europeia descreve os próximos dias como "decisivos" para a crise nesta fronteira.Perante esta escalada da crise na fronteira, a Bielorrússia ameaçou na semana passada usar o gás natural como uma forma de retaliação . O presidente da Bielorrúsia, Alexander Lukashenko, levantou a possibilidade de cortar o fornecimento de gás natural para a Europa através do seu país, numa retaliação contra as sanções impostas pela União Europeia pela forma como Minsk está a lidar com a crise migratória.Em causa está o fornecimento do gasoduto Yamal-Europa, com 4.196 quilómetros de extensão, que liga os campos de gás natural da Rússia com a Polónia e a Alemanha."Estamos a aquecer a Europa e eles ainda nos ameaçam de fechar a fronteira. E se fecharmos o gás natural?", disse Lukashenko, em comentários publicados pela agência de notícias estatal Belta. "Portanto, eu recomendaria que os líderes da Polónia e da Lituânia pensassem antes de falar", continua.