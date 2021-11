Biolorrússia ameaça cortar passagem de gás natural para resto da Europa após sanções da UE

Leia Também Polónia quer cimeira urgente da UE para discutir crise migratória com a Bielorrússia

gasoduto Yamal-Europa, com 4.196 quilómetros de extensão, que liga os campos de gás natural da Rússia com a Polónia e a Alemanha.











O presidente da Bielorrúsia, Alexander Lukashenko, levantou a possibilidade de cortar o fornecimento de gás natural para a Europa através do seu país, numa retaliação contra as sanções impostas pela União Europeia pela forma como Minsk está a lidar com a crise migratória.Ontem, quarta-feira, Bruxelas acusou Lukashenko de estar a montar um ataque contra o bloco central por ter obrigado milhares de migrantes, que tentam chegar à Polónia para depois se espalharem por outros países europeus, como a Alemanha, a ficar à fome junto da fronteira.Lukashenko, apoiado pela Rússia, negou as acusações da UE e agora levanta a possibilidade de cortar a passagem de gás natural para o resto do continente.Em causa está o fornecimento do"Estamos a aquecer a Europa e eles ainda nos ameaçam de fechar a fronteira. E se fecharmos o gás natural?", disse Lukashenko, em comentários publicados pela agência de notícias estatal Belta."Portanto, eu recomendaria que os líderes da Polónia e da Lituânia pensassem antes de falar", continua.