Catalunha: Terceiro dia de protestos marcado por novos confrontos

O dia de hoje ficou novamente marcado por novos confrontos entre a polícia e grupos de manifestantes que voltaram a encher as ruas de várias cidades da Catalunha contra a decisão do Supremo Tribunal de condenar 12 dirigentes políticos catalães.





Segundo o El País, registaram-se vários casos de ruas bloqueadas e contentores (e outros objetos) queimados. Um desses grupos lançou pedras e garrafas contra a sede do Departamento do Interior do Governo, levando à intervenção da polícia, que chegou a disparar tiros para o ar.





O jornal escreve ainda, citando a agência EFE, que 30 pessoas foram detidas, por suposta conexão com os incidentes da noite de terça-feira na Catalunha.





Sánchez reúne-se com dirigentes políticos

O presidente do Governo em funções, Pedro Sánchez, reuniu-se ontem com os principais responsáveis políticos para analisar a situação na Catalunha, e anunciou, no final, a criação de um comité interministerial para lidar com a crise na região. "Estou convencido que, pese embora as imagens dramáticas dos últimos dias e das últimas horas, a tranquilidade será restabelecida na Catalunha", afirmou o chefe do Executivo no final dos encontros com Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Podemos) e Albert Rivera (Cidadãos).





O líder do PSOE afirmou ainda que "o independentismo na Catalunha, apesar de ser importante, não é maioritário, como afirmam alguns partidos independentistas".



"Creio que fui claro desde o dia em que se conheceu a sentença. Que temos de acatar e, em segundo lugar, que os políticos catalães façam autocrítica. O que a sentença demonstra é o fracasso do processo independentista", afirmou Sánchez, defendendo a necessidade de ser feito "um esforço para abrir espaços de diálogo", mas sempre "respeitando a lei".





Ainda antes destas declarações, o Ministério do Interior anunciou que vai mobilizar para a região mais 200 agentes da Unidade de Intervenção Policial (brigada antidistúrbios) tendo em conta a previsão de que os confrontos continuem nos próximos dias.