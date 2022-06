Cientistas britânicos prestes a perder acesso a fundo europeu Horizonte

O Governo do Reino Unido prepara-se para sair do maior programa de investigação científica do mundo, associado a um fundo de 95 mil milhões de euros, o Horizonte Europa.

A notícia é avançada pelo Financial Times, que se refere a um movimento a que os investigadores chamam um passo em frente no precipício.

O Reino Unido foi barrado da participação no programa por Bruxelas a propósito do diferendo relacionado com a Irlanda do Norte após o Brexit, que se mantém.

O governo britânico está a preparar legislação para rasgar partes do protocolo relativo à Irlanda do Norte, criado no âmbito do mercado único de mercadorias da União Europeia.

O jornal britânico explica que o governo de Boris Johnson prepara um programa alternativo, de 6 mil milhões de libras, mas acrescenta que os investigadores britânicos temem perder grandes projetos com a União Europeia.

João Vale de Almeida, embaixador para o Reino Unido na União Europeia, avisou no mês passado que os cientistas britânicos podem sofrer os "danos colaterais" deste diferendo político.



O primeiro-ministro britânico enfrenta esta segunda-feira uma moção de censura na sequência da violação das regras do confinanento em sucessivas festas, durante a pandemia.