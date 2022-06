Boris Johnson enfrenta moção de censura esta segunda-feira

Leia Também Boris Johnson acusado de apontar alvo à BBC para tentar segurar mandato

O primeiro-ministro do Reino Unido enfrentará um voto de desconfiança esta segunda-feira dentro do seu próprio partido, indica a imprensa britânica. Boris Johnson será posto à prova na sequência do escândalo das festas em que participou durante os períodos de confinamento devido à covid-19.Para se manter em funções, o líder britânico precisará de metade dos votos de aprovação, mais um, totalizando 180 deputados a favor da sua continuação. Caso aconteça, e as regras não sejam alteradas entretanto, Johnson ficará a salvo de nova moção de censura dentro do partido por um ano.Se perder, o chefe do governo abandonará a liderança dos conservadores, que terão de encontrar um novo líder. Nesse caso, deixará também a função de primeiro-ministro do país.A moção de censura será votada após ter sido alcançado o mínimo de 54 deputados do Partido Conservador, a pedir a saída do primeiro-ministro. Num comunicado enviado pela bancada Tory, foi indicado que o voto acontecerá entre as 18 e as 20 horas desta segunda-feira.O gabinete de Johnson terá sido previamente informado da moção e o Guardian indica que terá sido a equipa do primeiro-ministro a pedir a agilização do processo. "Esta noite temos a oportunidade de acabar com meses de especulação e permitir ao Governo de encerrar este capítulo e seguir em frente, focando-se nas prioridades dos cidadãos", indicou uma fonte do número 10 de Downing Street.