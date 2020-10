Confiança dos investidores na Alemanha cai drasticamente em outubro

O centro de investigação económica europeia alemão (ZEW) informou hoje que o seu índice de confiança no investimento caiu para 21,3 pontos em outubro, menos 56,1 pontos que em setembro (77,4 pontos).Segundo o ZEW, contudo, a avaliação da situação económica atual na Alemanha melhorou para -59,5 pontos em outubro, mais 6,7 pontos que em setembro.As expectativas económicas "ainda estão significativamente na zona positiva", mas "a euforia dos meses de agosto e setembro parece ter desaparecido" após o acentuado aumento das infeções com covid-19, que provocou um aumento da incerteza sobre a evolução económica, disse o presidente do instituto ZEW, Achim Wambach.Além disso, os peritos do mercado financeiro antecipam uma saída do Reino Unido da União Europeia (UE) sem um acordo comercial."A situação atual antes das eleições presidenciais americanas aumenta a incerteza", segundo Wambach.As expectativas dos peritos do mercado financeiro para a zona euro também diminuíram em outubro, após seis meses consecutivos de aumentos, menos 21,6 pontos para 52,3.A avaliação da situação atual na zona euro melhorou em 4,3 pontos para -76,6 pontos.