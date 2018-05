Contudo, a formação do governo revelou-se difícil. Logo porque a escolha para o responsável que ficaria com a pasta das finanças não agradou a Mattarella. Paolo Savona foi a escolha de Conte, mas o economista eurocéptico de 81 anos terá sido uma barreira.



Este domingo, 27 de Maio, o presidente da República voltou a receber Conte, mas terá voltado a rejeitar o nome de Savona, de acordo com as agências de informação internacionais. Uma posição que terá sido determinante para a decisão de Conte.



"Giuseoppe Conte desistiu do seu mandato para formar governo, concedido a 23 de Maio", revelou fonte oficial da Presidência italiana, citada pelo The Guardian.Conte tinha sido o nome escolhido para formar governo em Itália, mas sua escolha para ministro da Economia terá ditado este desfecho.Itália está sem Governo desde 4 de Março, altura das eleições legislativas que deram a vitória ao Movimento 5 Estreles, sem maioria, o que ditou uma série de semanas de negociações até que esta força política e a Liga conseguissem chegar a um acordo para encontrar uma pessoa que gerasse consenso para formar governo. Giuseuppe Conte foi o nome encontrado, que mereceu a aprovação do presidente da República, Sergio Mattarella.