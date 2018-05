Os mercados em números

PSI-20 caiu 1,74% para 5.513,02 pontos

Stoxx 600 desvaloriza 0,31% para 389,85 pontos

Yield 10 anos de Portugal aumenta 12,3 pontos base para 2,074%

Euro recua 0,19% para 1,1629 dólares

Brent desce 1,6% para 75,22 dólares por barril

Bolsa italiana em queda há quatro sessões

Os principais índices europeus desvalorizaram esta segunda-feira, nomeadamente o Stoxx 600, que reúne as 600 principais cotadas europeias, que caiu 0,31% para os 389,85 pontos. Já a bolsa nacional fechou em queda pela quarta sessão consecutiva, com o PSI-20 a atingir mínimos de 8 de Maio e a sofrer a queda diária mais forte desde 5 de Fevereiro.



A praça lisboeta dominou as quedas na Europa, mas foi superada pela Itália. Face aos desenvolvimentos políticos no país, a bolsa italiana recuou 2%, acumulando quatro sessões consecutivas em queda. Está em mínimos de 5 de Março. Em causa está o novo Governo presidencial de transição, liderado por Carlo Cottarelli, director do FMI, após Sergio Mattarella ter rejeitado o Executivo proposto pelos partidos eurocéticos. Inicialmente, os investidores receberam bem a notícia, mas agora temem as repercussões da decisão nas próximas eleições.

Juros italianos em máximos de quase três anos

Apesar de estar para já afastado o cenário de um governo anti-euro, a subida dos juros italianos reflecte o receio dos investidores de que o Movimento 5 estrelas e a Liga obtenham votações ainda mais fortes nas eleições que vão decorrer no Outono ou início do próximo ano.





Os juros a dez anos de Itália sobem 22,2 pontos base para os 2,683% , um máximo de Junho de 2015. Por causa desse efeito, os juros dos países periféricos agravam esta segunda-feira, incluindo os juros a dez anos de Portugal que sobem 12,3 pontos base para 2,074%, um máximo de Outubro do ano passado, ultrapassando novamente a barreira dos 2%.



Também a subir, mas de forma menos expressiva, estão os juros a dez anos em Espanha: sobem 5,8 pontos base para 1,525%, um máximo de Fevereiro deste ano. No final desta semana a moção de censura chegará ao Parlamento espanhol onde será discutida e votada.