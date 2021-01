Desemprego cai numa Alemanha confinada e surpreende especialistas

O desemprego caiu na Alemanha em dezembro. As estatísticas mais recentes apontam para uma redução de 37 mil desempregados face a novembro.É um dado que surpreende os economistas. De acordo com um inquérito feito pela agência Bloomberg, os especialistas apontavam para um aumento de 10 mil desempregados no país no último mês do ano por causa do confinamento geral imposto na Alemanha.A explicação avançada para a queda no número de desempregados prende-se com os apoios económicos do executivo alemão. Em novembro, o regime de lay-off germânico permitiu que dois milhões de trabalhadores pudessem conservar os seus postos de trabalho. Ainda não há dados oficiais para o mês de dezembro, mas tudo indica que o número de trabalhadores abrangidos pelo sistema tenha aumentado.Por outro lado, o mercado laboral alemão tem sido escudado pelo aumento de situações laborais precárias. Nas primeiras quatro semanas de dezembro, verificou-se que houve mais 666 mil pessoas colocadas nesta situação.Importa ainda salientar que a taxa de desemprego foi de 6,1%, mantendo-se inalterada face ao mês de novembro (o que quer dizer que terá havido uma diminuição da população ativamente à procura de trabalho). É o valor mais baixo desde abril.A decisão da chanceler Angela Merkel de apertar as medidas restritivas em dezembro implicou o fecho de várias lojas, restaurantes, bares, ginásios e espaços culturais. Inicialmente estava previsto que o confinamento terminasse a 10 de janeiro, mas a expetativa é que as restrições sejam prolongadas.