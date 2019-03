Dois terços das empresas são inovadoras. Portugal em 2.º no ranking da UE

De acordo com os dados do Eurostat, dois terços das empresas nacionais são inovadoras, o que faz de Portugal o país da União Europeia com a segunda maior percentagem de empresas inovadoras.

Highest share of innovative enterprises in Belgium (68% of the enterprises of 10 employees or more), Portugal (67%), Finland (65%), Luxembourg and Germany (both 64%)

?? For more information: https://t.co/ne0QrsKmcw pic.twitter.com/M3tIM27q6e — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 12 de março de 2019

Inovar, inovar, inovar. Este é dos verbos que os políticos mais pronunciam nos seus discursos sobre a economia. Mas isso reflete-se na realidade? As estatísticas parecem indicar que sim. Portugal foi dos países que mais melhorou neste indicador entre os períodos de 2012-2014 e 2014-2016, segundo os dados do Eurostat publicados esta terça-feira, 12 de março.Entre esses dois períodos, a percentagem de empresas (com mais de 10 trabalhadores) inovadoras passou de 54% para 67%, aumentando 13 pontos percentuais. Este foi, a par da Finlândia, das melhorias mais expressivas na União Europeia neste indicador.Esse aumento da inovação das empresas fez com que, em 2016, Portugal fosse o país com a segunda maior percentagem de empresas inovadoras (67%) na União Europeia, apenas ultrapassado pela Bélgica (68%). Segue-se a Finlândia (65%), o Luxemburgo (64%) e a Alemanha (64%).A média europeia em 2016 situou-se nos 51%. A Estónia e a Croácia também se destacaram pela forte melhoria entre 2014 e 2016, mas continuam com uma percentagem inferior à média.Na cauda da Europa neste indicador estão países como a Roménia - onde apenas 10% das empresas são inovadoras -, a Polónia (22%), a Bulgária (27%) e a Hungria (29%).A percentagem de empresas inovadoras aumentou ou manteve-se em 20 Estados-membros e piorou em oito Estados-membros.