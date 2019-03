5 coisas que precisa de saber para começar o dia

As ações da Boeing encerraram ontem a perder mais de 7% na bolsa de Nova Iorque, pressionadas pelo acidente com um 737 Max 8 na Etiópia no domingo. Mas os títulos da construtora aeronáutica chegaram a cair 13,49%, a maior descida desde 17 de setembro de 2001, o primeiro dia de negociação após os atentados contra o World Trade Center.

As dúvidas levantadas quanto à segurança do novo modelo da Boeing, após um outro acidente em outubro do ano passado, na Indonésia, colocam em risco as encomendas recebidas pela fabricante para um dos seus aparelhos mais populares.

As autoridades chinesas proibiram as companhias aéreas da China de utilizar estas aeronaves. Atualmente, as companhias chinesas possuem 96 aparelhos do modelo 737 Max 8, cerca de 20% da frota mundial desta aeronave. A utilização dos 737 Max 8 está também proibida na Etiópia e na Indonésia, sendo que e a Coreia do Sul estuda igualmente essa possibilidade e determinou uma inspeção especial às duas aeronaves deste modelo operadas pela companhia aérea Eastar.

Já os Estados Unidos vão obrigar a Boeing a fazer modificações no software e sistema de controlo dos modelos de aviões 737 Max 8 e 737 Max 9. Por sua vez, A companhia aérea brasileira GOL suspendeu temporariamente o uso dos seus sete aviões Boeing 737-8 MAX, utilizados em voos internacionais de longo curso.





Os juros portugueses a dez anos aliviavam ontem ao final do dia 3,1 pontos base para os 1,317%, renovando mínimos históricos. Nas últimas semanas, os juros da dívida pública nacional no mercado secundário têm batido recordes mínimos consecutivamente. Começaram por perfurar pela primeira vez a fasquia dos 1,5% e, na semana passada, baixaram dos 1,4%. Atualmente caminham para um nível inferior aos 1,4%.



Os juros têm beneficiado dos novos estímulos à economia anunciados pelo Banco Central Europeu (BCE) na semana passada, após ter cortado de forma drástica as previsões de crescimento da Zona Euro para 2019. Além disso, Mario Draghi deixou claro que não haverá mexidas nos juros até ao final deste ano, indicando que o "dinheiro barato" vai continuar por um período mais longo do que se esperava anteriormente.



Na sexta-feira, 15 de março, a Standard and Poor's - que foi a primeira das três grandes agências de rating a retirar Portugal do "lixo" - deverá pronunciar-se sobre o rating da República. O outlook "positivo" indica que poderá haver uma melhoria da notação financeira no médio prazo, mas para já a expectativa é que o rating fique inalterado.





O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga, esta terça-feira, os dados relativos aos índices de preços no consumidor, em fevereiro, bem como as estatísticas do comércio internacional referentes a janeiro. O INE vai ainda apresentar os números dos índices de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas nos serviços – também em janeiro.

Ainda na Europa, teremos também o PIB e a balança comercial do Reino Unido, além da inflação e desemprego na Suécia.

Destaque ainda para os dados da inflação nos EUA, com uma sondagem da Bloomberg a apontar para que o índice de preços no consumidor tenha aumentado 0,2% em fevereiro.