Draghi aceitou ser primeiro-ministro e anunciou composição de governo de unidade nacional

O economista Mario Draghi está em vias de se tornar oficialmente o novo primeiro-ministro de Itália. Ao final desta tarde, o primeiro-ministro encarregado de formar governo esteve na residência oficial (palácio do Quirinale) do presidente da República transalpino para comunicar a Sergio Mattarella que aceita liderar o próximo executivo, tendo ainda apresentado a lista dos ministros que devem integrar uma espécie de governo de unidade nacional. Por seu turno, Mattarella aceitou os nomes indicados.No final de uma reunião que durou cerca de 40 minutos,o secretário-geral da presidência transalpina confirmou que o antigo presidente do Banco Central Europeu aceitara, agora sem reservas, o mandato atribuído por Mattarella para formar governo e anunciou que este sábado, às 12:00 horas em Roma (11:00 de Lisboa), Draghi e o restante elenco governativo vão prestar juramento para, formalmente, iniciarem funções executivas.

Após ter aceitado a incumbência de formar governo "com reserva", Mario Draghi aceitou agora essa responsabilidade sem reservas na sequência do amplo apoio partidário recebido, dos mais variados campos da política transalpina. O executivo de emergência nacional conta com o apoio do Movimento 5 Estrelas (o partido antisistema que detém a maior representação parlamentar e que na última madrugada aprovou o apoio a Draghi através de um referendo na plataforma Rousseau), da Liga (extrema-direita) de Matteo Salvini, do PD (centro-esquerda), do Itália Viva (centro-esquerda) de Matteo Renzi, do Livres e Iguais (esquerda democrática) e ainda do Força Itália (centro-direita) de Silvio Berlusconi.



Olhando para os maiores partidos italianos, apenas o Irmãos de Itália (extrema-direita nacionalista) de Georgia Meloni se opôs ao executivo de Draghi, a solução proposta por Mattarella de modo a evitar a realização de eleições antecipadas em plena crise sanitária e económica e, assim, acautelar o aprofundamento da crise política aberta com a demissão dos ministros do Itália Viva que integravam o executivo liderado pelo independente Giuseppe Conte.



Ainda assim, apesar deste compromisso partidário quase transversal no apoio a Draghi não deixará de causar quezílias na vida interna dos partidos envolvidos. A título de exemplo, Alessandro Di Battista, deputado e um dos principais quadros do 5 Estrelas já anunciou o abandono do partido por não aceitar participar de um governo que inclui partidos como a Liga e o Força Itália. E com ele deverão sair outras figuras do partido, escreve a imprensa italiana. O risco de cisões é real e abrange a generalidade das forças envolvidas na solução governativa proposta por Draghi.





