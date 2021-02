Draghi mais perto de governar com apoio de "maioria Ursula"

Leia Também Depois de salvar o euro, Draghi tenta governar Itália

O que precisa Draghi para governar? Após dialogar com todos os partidos, o economista precisa assegurar a confiança das duas câmaras do parlamento italiano. É por essa razão que Mario Draghi aceitou a incumbência de formar governo, que lhe foi atribuída pelo presidente de Itália, Sergio Matarella, "com reserva". Isto porque precisa, em primeiro lugar, avaliar se dispõe de condições (leia-se apoio parlamentar) para formar governo.



Se as consultas correrem bem a Draghi, o economista apresenta a Matarella a lista de ministros e confirma estar pronto para liderar o governo. Aí, o presidente transalpino nomeia Draghi primeiro-ministro em exercício e, num prazo de 10 dias, o antigo presidente do BCE tem de apresentar o seu programa de governo nas duas câmaras parlamentares e passar moções de confiança.



Já se Mario Draghi não conseguir recolher os apoios necessários, o economista comunica a Matarella a renúncia à incumbência de formar governo. Nesse caso, o presidente fica perante três cenários: atribuir a responsabilidade de formar governo a outra personalidade; promover a votação de nova moção de confiança ao governo demissionário (o executivo ainda liderado pelo independente Conte); ou dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas.

Mario Draghi iniciou esta quinta-feira a ronda de consulta aos partidos que apenas termina no sábado e que é determinante para se perceber se o antigo presidente do Banco Central Europeu reúne, ou não, o mínimo de apoios necessários a tomar posse como líder de um governo de emergência nacional.É certo que os encontros de hoje foram realizados com as forças políticas menos representadas no parlamento transalpino – o que não significa que não possam ser relevantes na hora de determinar se Draghi assume o poder -, mas foram surgindo sinais ao longo da jornada que apontam para que o pretendido executivo de "alto perfil" possa beneficiar do apoio da chamada "maioria Ursula".A imprensa italiana recorda que foi esse o conjunto de partidos que, em 2019, votaram a favor da eleição de Ursula von der Leyen como presidente da Comissão Europeia: o PD (centro-esquerda, a que agora se junta o Itália Viva de Matteo Renzi pois resultou de uma cisão posteriormente concretizada), o Força Itália (centro-direita) de Silvio Berlusconi e o Movimento 5 Estrelas (antisistema).Tanto Nicola Zingaretti, sectetário-geral do PD, como Matteo Renzi, líder do Itália Viva, deram já indicação de abertura para apoiarem um governo liderado por Draghi. O mesmo deverá acontecer com o Livres e Iguais, um pequeno partido que até aqui integrava a maioria que apoiava o segundo governo do primeiro-ministro demissionário, Giuseppe Conte.Já esta quinta-feira, o senador Renato Schifani (Força Itália) garantiu que a "linha" de atuação preconizada por Berlusconi assenta na "responsabilidade", uma declaração para ser lida como indicativa de apoio a Draghi.A "maioria Ursula" só poderá concretizar-se se o Movimento 5 Estrelas (partido com maior representação parlamentar) estiver a bordo, mas os "grillistas" persistem muito divididos. Uma fação composta por alguns dos elementos mais seniores e relevantes do partido defende um governo político e rejeita a ideia tecnocrata inerente a um executivo com Mario Draghi.Outra, protagonizada pelo ex-líder e ainda ministro dos Negócios Estrangeiros, Luigi Di Maio, apela à "maturidade" deste jovem partido, embora frisando que só aceitará um "governo político" - foi esta exigência de Di Maio e de outras forças que já levou Draghi, segundo o La Stampa, a prometer um "governo híbrido", composto por políticos e técnicos.A escolha é complexa para o 5 Estrelas, pois se viabilizar um governo de Draghi poderá ter de engolir três "sapos", como realça o Il Sole 24 Ore: teria de ficar lado a lado com Renzi; apoiar um governo com os detestados tecnocratas; e participar de uma solução que também contaria com Berlusconi. Mas se ficar de fora da futura solução governativa, arrisca passar a imagem de partido inconsciente e incapaz de participar de consensos em nome da estabilidade política, económica e social.As contas não são fáceis de fazer. Mas para recolher o apoio maioritário dos 315 membros do Senado (câmara alta) e dos 630 da câmara baixa, Mario Draghi precisará sempre assegurar os votos favoráveis ou a abstenção dos elementos do 5 Estrelas. Caso contrário, precisará dos votos a favor ou da abstenção dos senadores e deputados da Liga (extrema—direita) de Matteo Salvini que, por seu turno, já avisou o economista Draghi que terá de escolher entre o apoio do seu partido e o suporte do 5 Estrelas.Inicialmente, Matteo Salvini foi muito duro perante a hipótese de um executivo liderado por Draghi, preferindo a ida a eleições antecipadas (a Liga lidera as sondagens) apesar do contexto recessivo e pandémico. Todavia, como explicou o professor da Universidade La Sapienza, Gianluca Passarelli, ao Financial Times, "Salvini está a ser forçado" a apoiar Draghi porque o mundo dos negócios é muito favorável ao antigo líder do BCE.Mas, por outro lado, Salvini sabe que se apoiar Draghi abrirá caminho para o reforço de Giorgia Meloni e do seu Irmãos de Itália (direita radical e nacionalista), o que poderia ameaçar a primazia da Liga à direita.Esta sexta-feira, Mario Draghi vai reunir-se, entre outros, com o PD e o Força Itália, ficando para sábado os encontros com o 5 Estrelas e a Liga.Nas reuniões desta quinta-feira, e de acordo com as informações avançadas pela imprensa transalpina, Draghi prometeu "sabedoria e inteligência" no aproveitamento dos recursos financeiros assegurados pelo fundo de recuperação da União Europeia, que coloca 209 mil milhões de euros à disposição de Itália.A demora na elaboração do plano nacional de recuperação que Roma tem de remeter para Bruxelas e os sinais de clientelismo inscritos no documento serviram de pretexto para Matteo Renzi retirar o apoio a Conte e precipitar a queda do governo.