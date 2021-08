Economia da Zona Euro cresceu em julho ao ritmo mais rápido desde 2006

Leia Também Índice PMI da Zona Euro registou em junho o maior crescimento em 15 anos

A atividade económica na Zona Euro continuou a crescer no mês de julho, revelam os dados do indicador PMI Composite PMI, divulgados pela IHS Markit esta quarta-feira. Este indicador subiu até 60,2 no mês de julho, ligeiramente abaixo da estimativa flash de 60,6.É preciso recuar até 2006 para encontrar um ritmo tão acelerado, quando em junho desse ano este indicador se fixou nos 59,5.Segundo a IHS Markit, este é o quinto mês consecutivo em que o setor privado se expande e "a sequência ininterrupta mais longa desde que a pandemia começou, no ano passado".A aceleração no mês de julho foi impulsionada pelo setor dos serviços. Apesar de a produção na indústria ter registado a subida mais tímida em cinco meses, a expansão neste setor "foi considerável", diz a IHS Markit.A Alemanha registou a subida mais rápida entre as quatro economias da Zona Euro, que registou um novo recorde. Em Itália, a atividade do setor privado esteve em destaque. Já Espanha e França registaram subidas menos acentuadas."O setor dos serviços na Europa está a voltar à vida. O alívio das restrições ligadas ao vírus e um maior progresso na vacinação estão a alavancar a procura por uma grande variedade de atividades, especialmente no turismo, viagens e hotelaria. Não é apenas o setor do consumidor que está a expandir-se, também com os setores financeiros a usufruir de um crescimento quando uma maior recuperação económica cria esperança", diz Chris Williamson, economista-chefe da IHS Markit.Este economista antecipa ainda que "a força impressionante da expansão do setor dos serviços em julho na Zona Euro possa acelerar o crescimento do PIB no terceiro trimestre".