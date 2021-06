Índice PMI da Zona Euro registou em junho o maior crescimento em 15 anos

Leia Também Atividade económica na Zona Euro cresce pela primeira vez em seis meses com disparo inédito da produção industrial

A atividade económica na Zona Euro, medida pelo índice dos gestores de compras (PMI) acelerou no mês de junho, registando o crescimento mais elevado no espaço de 15 anos. Estes dados foram revelados pela consultora IHS Markit, esta quarta-feira, a partir de informação recolhida entre os dias 11 a 22 de junho.De acordo com este flash , estes números têm já em conta a reabertura da economia num momento em que vários países da Zona Euro aliviaram as restrições ligadas à pandemia e a vacinação acelerou em vários Estados-membros, gerando confiança.Assim, o PMI compósito da Zona Euro passou dos 57,1 pontos em maio para os 59,2 pontos, aponta a estimativa, notando que este é o valor mais elevado desde junho de 2006. A consultora aponta que estes dados "indicam o terceiro mês consecutivo de aceleração", à medida que a economia continua a abrir após as restrições impostas para conter a covid-19.Estes resultados ultrapassaram também as estimativas da agência Reuters, que colocava os resultados do mês de junho nos 58,8 pontos.A confiança dos negócios também subiu para os valores mais elevados desde 2012, altura dos primeiros registos. O PMI dos serviços passou dos 55,2 em maio para os 58 em junho, um máximo de 41 meses.É ainda referida a subida dos preços de bens e serviços, que cresceu ao ritmo mais rápido desde que existem dados, em 2002."A economia da Zona Euro está a crescer a um ritmo que não era visto há 15 anos, numa altura em que os negócios reportaram um aumento da procura", comenta Chris Williamson, o economista-chefe da IHS Markit. Este crescimento estende-se a vários setores, da indústria aos serviços."As medidas para conter o vírus foram aliviadas para os níveis mais baixos deste setembro e prometem continuar a ser reduzidas também em julho para os níveis mais baixos desde que a pandemia começou. Os programas de vacinação estão também a fazer progressos impressionantes. Isto não só tem facilitado uma maior atividade no setor dos serviços em particular, mas também ilumina a prospeção de que a vida está de forma crescente a voltar ao normal, o que também impulsionou a confiança para um nível máximo, alimentado por um maior consumo e encorajando as contratações", continua o mesmo responsável.