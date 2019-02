Economia russa não crescia tanto há seis anos

Reuters

O produto interno bruto (PIB) russo cresceu 2,3% no ano passado, o valor mais elevado em seis anos, indicou esta segunda-feira o Serviço Federal de Estatísticas do país (Rosstat).

Os números superaram largamente as previsões do Governo, que apontavam para 2%, do banco central russo e dos analistas, que esperavam um crescimento entre 1,5% e 2%.

A economia russa não crescia a este ritmo desde 2012, ano em que o PIB aumentou 3,7%. Após uma contração de 2,5% em 2015, o PIB russo cresceu 0,3% em 2016 e 1,6% no ano seguinte.

As previsões do governo para este ano, bem como as do banco central russo, apontam para um crescimento entre 1,2% e 1,7%.