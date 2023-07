Espanha: PP ganha mais um deputado e complica a vida a Sánchez

O PP ganhou ao PSOE o deputado por Madrid eleito pelos votos dos espanhóis residentes no estrangeiro. Na prática, isto significa que o partido liderado por Pedro Sánchez necessita agora de do voto de pelomenos um dos deputados separatistas do Juntos pela Catalunha (Junts) para poder formar Governo, quando até agora seria apenas necessária a abstenção.

De acordo com o jornal espanhol El País, o PSOE não pretende contestar o resultado das contagens.

Carlos Garcia Adanero foi o 16º deputado eleito por Madrid, na sequência das eleições do passado domingo. O PP, liderado por Alberto Nuñez Feijoó obteve 137 mandatos e os socialistas de Sánchez elegeu 121 deputados, o que significa que nenhum dos dois partidos conseguiu a maioria.

Por outro lado, os restantes partidos, à esquerda e à direita, também não obtiveram os votos necessários para permitir coligações confortáveis, mas até agora, bastaria uma abstenção do Junts para que o PSOE pudesse de novo formar Governo. Com esta alteração, e com o cenário de novas eleições em cima da mesa, uma posição mais musculada do Junts, sobre a quem pretende apoiar será decisiva.