“Global Gateway”. Estratégia europeia quer mobilizar 300 mil milhões em investimentos

Leia Também Matos Fernandes: Transição energética fundamental para recuperação económica europeia

A Comissão Europeia apresentou esta quarta-feira a estratégia "Global Gateway", um plano que tem como objetivo fomentar ligações "mais inteligentes, limpas e seguras no digital, energia, transportes, no reforço da saúde, educação e em sistemas de investigação em todo o mundo". É assim que esta estratégia é explicada pelo bloco dos 27.De acordo com a informação apresentada pela Comissão Europeia, esta estratégia pretende responder a diversos desafios, nomeadamente na vertente das alterações climáticas e na proteção do ambiente. E, através desta estratégia, Bruxelas pretende "mobilizar até 300 mil milhões de euros em investimentos entre 2021 e 2027 para sustentar uma recuperação global duradoura e que tenha em conta as necessidades dos parceiros e também os próprios interesses da União Europeia"."A covid-19 mostrou-nos como é que o mundo onde vivemos está tão interligado. Como parte da nossa recuperação global, queremos redesenhar como é que ligamos o mundo para crar um futuro melhor", diz Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia. Von der Leyen indica que o bloco europeu "irá apoiar investimentos em infraestrutura de qualidade, que respeitem os mais altos parâmetros sociais e ambientais", afirmando que esta estratégia "é um modelo para como a Europa pode criar ligações mais resilientes com o mundo".Assim, esta estratégia, que em parte responde ao anúncio da "Belt and Road" da China, permitirá à União Europeia "oferecer o seu financiamento em condições justas e favoráveis, a fim de limitar o risco de sobre-endividamento", promovendo ainda o desenvolvimento sustentável.