Governo alemão prevê economia ao nível pré-pandemia na segunda metade de 2022

O governo alemão fixou como objetivo o retorno da economia aos níveis anteriores à crise originada pela pandemia da covid-19 na segunda metade de 2022, indicou esta quinta-feira o ministro da Economia germânico, Peter Altmaier.





"A economia ainda não bateu no fundo. Nas próximas semanas e meses vamos enfrentar tempos difíceis", sublinhou.Ainda assim, Altmaier acredita que a recuperação da economia poderá começar na segunda metade deste ano, impulsionada pelo pacote de estímulo de 130 mil milhões de euros aprovado pela coligação governamental na quarta-feira.O ministro frisou que se trata do maior pacote de apoio financeiro desde 1949, quando a República Federal Alemã foi fundada."O meu objetivo enquanto ministro da Economia e o objetivo do governo é o regresso a uma trajetória de recuperação ainda este ano, para que no próximo ano possamos ter uma forte retoma, potencialmente de 5%. E, assim, regressarmos aos níveis pré-pandemia o mais tardar na segunda metade de 2022", concluiu.