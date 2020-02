Por outro lado, a porta-voz do Governo e Ministra das Finanças, María Jesús Montero, reiterou na mesma ocasião a intenção de aprovar até ao fim do verão o projeto de Orçamento Geral do Estado para 2020.



A instabilidade política em Espanha teve como consequência que o país tenha estado até agora a aplicar o Orçamento de 2018 aprovado pelo governo de Mariano Rajoy (Partido Popular, direita) que foi substituído em junho do mesmo ano pelo de Pedro Sánchez (PSOE, socialista). Segundo os novos números apresentados em conferência de imprensa, para os anos seguintes, Madrid estima que o crescimento do PIB será 1,5% em 2021, 1,6% em 2022 e 1,7% em 2023, enquanto o desequilíbrio das contas do Estado será de 1,5% em 2021, 1,2% em 2022 e 0,9% em 2023.Por outro lado, a porta-voz do Governo e Ministra das Finanças, María Jesús Montero, reiterou na mesma ocasião a intenção de aprovar até ao fim do verão o projeto de Orçamento Geral do Estado para 2020.

O Governo espanhol reduziu em duas décimas, para 1,6%, a previsão de crescimento económico do país em 2020, revelou hoje a ministra da Economia, Nadia Calvino (na foto).A atualização do quadro macroeconómico para os próximos quatro anos, aprovado em Conselho de Ministros, também prevê a intenção de terminar este ano com um défice público de 1,8% do Produto Interno Bruto (PIB), uma décima mais do que o comunicado no ano passado à Comissão Europeia.