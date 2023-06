Grécia: Nova Democracia deverá conquistar 157 dos 300 lugares no Parlamento

Leia Também Nova Democracia sem maioria obriga a convocar novas eleições na Grécia

O Nova Democracia, que governou a Grécia de 2019 até maio último, deverá ter conquistado este domingo uma maioria absoluta nas eleições legislativas, segundo a projeção com base nos primeiros resultados elaborada pela Singular Logic.Esta projeção aponta para que os conservadores do Nova Democracia, liderados por Kyriakos Mitsotakis, tenham obtido 40,5% dos votos. Com o "bónus" de 50 assentos parlamentares que a lei eleitoral do país voltou a prever, o Nova Democracia conquistará 157 dos 300 lugares no Parlamento helénico.O Syriza, de Alexis Tsipras, alcançará, segundo a mesma projeção, 17,9% dos votos, o que se traduzirá em 48 deputados.A confirmarem-se estes resultados, a Nova Democracia obtém a vitória mais folgada por qualquer partido desde 1974.Seguem-se o PASOK, com 12,3% e 33 mandatos, e os comunistas do KKE, com 7,6% e 20 deputados.Os partidos de extrema-direita Espartanos (4,7%), Solução Grega (4,6%) e Niki (3,6%) conseguem, em conjunto, quase 13% dos votos e terão 34 deputados, com os Espartanos e Solução Grega a elegerem 12 cada e o Niki a conquistar 10 assentos parlamentares.