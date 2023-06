Grécia: projeção dá maioria absoluta à Nova Democracia

Leia Também Nova Democracia sem maioria obriga a convocar novas eleições na Grécia

O Nova Democracia, de Kyriakos Mitsotakis, terá vencido as eleições legislativas deste domingo na Grécia e conseguirá formar um Governo de maioria absoluta, indica o inquérito à boca das urnas da Kapa Research.Segundo as projeções, o Nova Democracia obtém 42,5% dos votos, o que lhe dá, de acordo com as regras eleitorais gregas, um bónus de 50 lugares no parlamento. Mitsotakis, que foi primeiro-ministro entre 2019 e maio deste ano.Nas eleições então realizadas, o Nova Democracia obteve 40,8%, mas ainda não vigorava o "bónus" dos 50 deputados . Perante a impossibilidade de uma coligação, foram marcadas novas eleições para 25 de junho.O Syriza, de Alexis Tsipras, alcança 17,5% dos votos, de acordo com a Kapa Research, abaixo dos 20,7% obtidos em maio. A confirmarem-se estes números, a vitória de Mitsotakis será a por mais larga margem desde 1974.O PASOK alcançará 12%, e o partido comunista KKE consegue 8%.