Itália: projeção dá vitória a Meloni com 22 a 26%. Centro-direita com maioria absoluta

Enrico Letta, que alcançará 17 a 21%.

Giuseppe Conte, com 13,5% a 17,5%, à frente da Liga do Norte, de Matteo Salvini, que obterá entre 8,5 e 12,5%. A Força Itália, de Silvio Berlusconi, terá conseguido 6 a 8% dos votos.



A confirmarem-se estes resultados, a coligação de centro-direita formada pelo "Fratelli d'Italia", Liga e Força Itália alcança maiorias absolutas na Câmara dos Deputados, com 227 a 257 dos 400 parlamentares, e no Senado, com 111 a 131 dos 200 senadores.



Os dados preliminares indicam que a afluência se situou em 64,67%, o valor mais baixo de sempre.

