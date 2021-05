Líder dos Trabalhistas ingleses demite coordenadora de campanha

O líder do Partido Trabalhista britânico, Keir Starmer, demitiu no sábado a presidente e coordenadora das campanhas eleitorais do partido, Angela Rayner, que, no entanto, mantém o posto de "número dois" da formação.





Na sexta-feira, Starmer tinha anunciado que estava a considerar uma reestruturação da liderança do partido, à medida que foram sendo conhecidos os resultados nas eleições locais no Reino Unido, com a derrota dos trabalhistas em vários círculos eleitorais tradicionalmente de esquerda.





Rayner deverá também abandonar a liderança parlamentar adjunta dos trabalhistas.





A ala esquerda do Partido Trabalhista criticou de imediato o afastamento de Rayner, o que pode reabrir as feridas internas sofridas pelo partido durante anos.





O movimento popular Momentum, que apoiou o antigo líder trabalhista Jeremy Corbyn, disse que Rayner tem sido um "bode expiatório" e acusou Starmer de recuar na promessa de que iria assumir a responsabilidade pelos resultados.





Na sexta-feira, Keir Starmer disse estar "profundamente desapontado com os resultados" das eleições de quinta-feira e assumiu "plena responsabilidade".





O resultado mais significativo aconteceu em Hartlepool, norte de Inglaterra, onde foi eleita deputada a conservadora Jill Mortimer, que obteve 15.529 votos, quase o dobro dos obtidos pelo seu opositor trabalhista Paul Williams (8.589).





O círculo eleitoral estava nas mãos do ‘Labour' desde 1964.

No total, o Partido Trabalhista perdeu 109 assentos e o Partido Conservador ganhou 114, numa altura em que os boletins continuam a ser contados.





Ao todo, foram a votos cerca de 4.650 representantes em 143 municípios em Inglaterra, 13 Presidentes de Câmara Municipal [mayors] eleitos diretamente, 39 comissários de polícia e 25 deputados da Assembleia Municipal de Londres.





Realizaram-se também eleições para escolher os 129 deputados da Assembleia da Escócia e 60 deputados da Assembleia do País de Gales, cujo resultado ditará os respetivos Governos autónomos.





Os resultados completos poderão só ser conhecidos no início da próxima semana.