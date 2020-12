Parlamento espanhol aprova orçamento para 2021 por maioria confortável

O Congresso dos Deputados espanhol (câmara baixa do parlamento) aprovou por 54% de votos (188 votos em 350) o orçamento para 2021 que agora segue para o Senado (câmara alta) onde deverá receber a luz verde final ainda antes do final do anoO primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que está no lugar desde 2018, teve uma maioria confortável na aprovação do seu primeiro orçamento, depois de mais de dois anos a governar com o último aprovado por Mariano Rajoy, do Partido Popular, de direita, que foi prorrogado anualmente até agora.A coligação entre o Partido Socialista Operário Espanhol de Sánchez e o Podemos não têm, no parlamento, os votos necessários para aprovar as contas do Estado.Num exercício negocial difícil, promovido pelo líder do Podemos, Pablo Iglesias, a coligação conseguiu, entre outros, o apoio do Partido Nacionalista Basco (conservador), dos independentistas catalães da ERC (Esquerda Republicana da Catalunha) e o Bildu (separatistas bascos), os herdeiros políticos do Batasuna, partido proibido em 2003 por ser considerado o ramo político da organização separatista basca ETA, responsável por pelo menos 850 assassinatos.Esta maioria heterogénea, apelidada pela direita de "maioria Frankenstein" (uma alusão a uma manta de retalhos), já tinha apoiado a chegada de Pedro Sánchez ao poder em 2018.O voto do Bildu a favor do orçamento é muito criticado pelo Partido Popular (direita) e Vox (extrema-direita), mas também pelos Cidadãos (direita liberal), que esteve o seu apoio negociar as contas de Estado com o executivo espanhol."Podem imaginar (o presidente eleito dos EUA Joe) Biden a fazer um pacto com os terroristas do 11 de Setembro ou (o presidente francês Emmanuel) Macron com os terroristas do Bataclan", declarava há alguns dias Pablo Casado, líder do Partido Popular, o maior partido da oposição.Pedro Sánchez respondeu na altura que o Bildu e os seus cinco deputados "representam a Espanha legitimamente eleita pelo povo espanhol".O Orçamento espanhol para 2021 prevê, entre outras medidas, um aumento do IRS nos rendimentos mais elevados, tanto do trabalho como do capital, assim como do imposto sobre a riqueza das grandes fortunas.O objetivo do Governo de esquerda é de aumentar a "justiça fiscal" com, entre outras medidas, um aumento do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS).