Preços da produção industrial escalam mais de 5% em março na Europa

Os preços da produção industrial subiram 5,3% na zona euro e 5,4% na União Europeia em março, tendo por comparação com o mês anterior, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.



Já em termos homólogos, os preços escalaram 36,8% na zona euro e 36,5% na UE.





Numa análise por setores e em cadeia, na zona euro a área da energia comanda o avanço dos preços (11,1%), seguida dos bens intermédios (2,8%) e bens de consumo não duradouro (2,4%). Tal é o peço do setor energético no galopar dos preços, que sem este, o aumento seria de apenas 2,1%.

A imagem repete-se no conjunto da UE, tendo os preços disparado 11,6% no sector da energia, 2,9% em bens intermédios, 2,6% mos bens de consumo não duradouros e 1,0% para os bens de equipamento e bens de consumo duradouros. Os preços no total da indústria, excluindo a energia, aumentaram 2,3%.

Os maiores aumentos mensais dos preços da produção industrial na zona euro foram contabilizados pela Irlanda (36,1%), Grécia (8,8%) Portugal (8,4%). O único Estado a assistir a uma descida dos preços foi a Eslováquia (-1,1%), enquanto em Malta os preços se mantiveram inalterados.

Em termos homólogos, o papel da energia no galopar dos preços da produção industrial na zona euro é ainda mais expressivo, sendo que na zona euro, os preços deste setor dispararam 104,1%.



Bens intermédios ocupam a segunda posição na tabela (22,6%), seguido do setor de bens de consumo não duradouros (8,7%), bens de consumo duradouros (7,9%) e bens de capital (6,5%). Sem o peso da energia, os preços no total da indústria da zona euro 13,6%.

Na UE, recorrendo ao mesmo período de comparação, a situação repete-se, com a energia a comandar o aumento dos preços (101,3%) acompanhada dos bens intermédios (22,8%), bens de consumo não duradouros (9,5%), bens de consumo duradouro (8,4%) e bens de capital (6,9%). Também na UE, sem a pressão do setor energético, os preços aumentaram apenas 14,1%.

Entre os 27 Estados membros, Irlanda (106,1%), na Roménia (67,6%) e Dinamarca (62,0%) registam os maiores aumentos.







