Preços da produção industrial na UE com aumento homólogo de 27,4% em novembro

Os preços da produção industrial caíram 0,9% em novembro de 2022 (face a outubro do mesmo ano) tanto na Zona Euro como no total da União Europeia, segundo estimativas do Eurostat divulgados esta quinta-feira.No entanto, tendo em conta a comparação homóloga (face novembro de 2021) registou-se um aumento de 27,1% na Zona Euro e de 27,4% na UE.Em Portugal, os preços da produção industrial aumentaram 0,3% em novembro do ano passado, por comparação com o mês imediatamente anterior. Olhando para a comparação homóloga (novembro de 2022 face a novembro de 2021), a produção industrial aumentou os seus preços no país em 12,2%, abaixo da média da UE.Tendo em conta a mesma comparação homóloga, os preços da produção na Zona Euro em novembro de 2022 (em comparação com novembro de 2021) aumentaram 55,7% no setor de energia, 16,0% para bens de consumo não duráveis, 15,3% para bens intermediários, 9,4% para bens de consumo duráveis e em 7,6% para bens de capital. Excluindo a energia, o aumento global foi de 13,1%.Na UE, os preços na produção industrial aumentaram 56,0% no sector da energia, 17,1% nos bens de consumo não duradouros, 15,5% nos bens intermédios, 9,7% nos bens de consumo duradouros e 7,7% nos bens de equipamento. Nos 27 os preços na indústria aumentaram 13,6%, excluindo energia,Os maiores aumentos anuais dos preços no produtor industrial foram registados na Hungria (+63,5%), Letónia (+51,2%) e Roménia (+44,8%). A única queda foi observada na Irlanda (-13,0%).No que diz respeito aos diferentes setores económicos, o gabinete de estatística europeu apurou que na Zona Euro os preços da produção industrial caíram 2,2% no setor de energia e 0,4% para bens intermediários em novembro do ano passado (por comparação com o mês anterior).Em sentido contrário, os preços aumentaram 0,2% para bens de consumo duradouros, 0,3% para bens de capital e em 0,6% para bens de consumo não duráveis. No total, os preços na indústria (excluindo energia) aumentaram 0,1%.No global da União Europeia, o único indicador diferente registou-se na energia, onde os preços na produção industrial diminuíram 1,9% em novembro de 2022, abaixo da Zona EuroAs maiores quedas mensais nos preços da produção industrial foram registadas na Bulgária (-12,6%), Eslováquia (11,6%) e Grécia (6,0%), enquanto os maiores aumentos foram observados na Itália (+3,3%), Suécia (+2,7%) e Irlanda (+2,4%).