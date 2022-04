Preços da produção industrial sobem mais de 31% face a fevereiro de 2021

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os preços da produção industrial continuam a aumentar, tanto na zona euro como na União Europeia (UE). De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia, este indicar subiu 1,1% em fevereiro, tanto na zona euro como na UE face a janeiro de 2022.

No mês anterior, estes preços já tinham subido 5,1% na zona euro e 5% na UE.

Leia Também Preços na produção industrial sobem 12,2% em 2021 na zona euro e UE impulsionados por energia

Na comparação mensal para a zona euro, os preços da produção industrial aumentaram 1,6% nos bens intermédios, 1,3% no setor da energia e 0,8% para os bens de consumo não duradouros. Excluindo a energia, os preços da produção industrial teriam aumentado 0,9%.

As maiores subidas mensais foram registadas na Eslováquia (13,6%), Eslovénia (5,7%) e Grécia (4,8%). Já as maiores descidas em termos mensais foram registadas na Irlanda (-8,1%), Finlândia (-0,5%), Letónia (-0,3%) e Bulgária (-0,1%). Em Portugal os preços da produção industrial subiram 2% face ao mês anterior.

Na comparação homóloga, com fevereiro de 2021, é visível o disparo nos preços da produção industrial: na zona euro este indicador cresceu 31,4% e na UE 31,1%. E também aqui é visível o significativo peso da energia, que em termos homólogos representou um disparo de 87,2%. Excluindo esta questão, os preços da produção industrial subiram 12,2%.

Em termos homólogos, os preços da produção industrial aumentaram 22,8% em Portugal, abaixo da média europeia. Os preços subiram em todos os Estados-membros face há um ano, com as maiores subidas registadas na Irlanda (63,4%), Roménia (57,7%) e Dinamarca (53,8%). Malta e a Suíça foram os únicos países que registaram uma subida destes preços abaixo dos dois dígitos, com aumentos homólogos de 6,2% e 5,3%, respetivamente.