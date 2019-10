Protestos bloqueiam aeroporto de Barcelona e cancelam dezenas de voos

Milhares de manifestantes tentaram bloquear esta segunda-feira os acessos ao aeroporto El Prat, emBarcelona, em protesto contra a condenação dos dirigentes políticos catalães que lideraram o processo pela independência com penas de até 13 anos de prisão.





A chegada de centenas de manifestantes ao aeroporto começou por ser feita por metro, cuja circulação foi interrompida por várias vezes durante a tarde. De acordo com o jornal El País, milhares de pessoas concentravam-se à tarde em frente ao principal terminal, enquanto outros se dirigiram a pé para o aeroporto, o que levou ao corte de algumas vias. Outros grupos incendiaram pneus e interromperam a circulação de comboios.



No aeroporto, os polícias catalães, os Mossos d’Esquadra, responderam com violência. Cerca de uma dúzia de pessoas recebeu cuidados médicos. Foram já cancelados 67 voos.