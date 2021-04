Quarta ameaça de morte entregue à ministra da Indústria em Espanha

Fernando Grande-Marlaska

ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska cuja carta continha o seguinte texto: "Tens 10 dias para te demitires. O tempo de te rires de nós acabou. Polícia Nacional. Guarda Civil. O tempo que tens é para lutar contra o estrondo". A acompanhar o texto, datado de 19 de abril, estavam 7 cartuchos de 62x51 milímetros.



Face ao sucedido, já esta segunda-feira o líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias confirmou ao El País que o Governo espanhol terá concordado em reforçar a segurança dos três primeiros visados.



Segundo o jornal espanhol, tudo o que se sabe aponta para que a ameaça agora dirigida à ministra da Indústria, Comércio e Turismo tenha um remetente diferente, já que as três outras ameaças tinham selos de dia 19 e parecem ter sido todas colocadas num marco dos correios. Esta terá sido expedida dia 21 (antes de serem públicas as restantes ameaças) através de uma loja dos correios espanhois.



Reyes Maroto é a proposta para a vice-presidência do candidato socialista Ángel Gabilondo à Comunidade de Madrid, caso este vença os comícios de 4 de maio. Pablo Iglesisas é também candidato à presidência da Comunidade de Madrid.



A ministra espanhola da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, terá recebido esta segunda-feira uma carta com uma navalha aparentemente ensaguentada. A informação foi avançada por uma fonte do ministério do Interior espanhol.É a quarta política do país a ser intimidada depois de Pablo Iglesias, da diretora-geral da guarda civil, Maria Gámez e do ministro do Interior,terem recebido cartas com munições e ameaças diretas de morte. A primeira terá sido recebida na quarta-feira passada.Ao contrário dos outros casos, a carta endereçada a Reyes Maroto vinha assinada por um nome que as autoridades estão agora a tratar de investigar, colocando-se a hipótese de que seja falso. A acompanhar a ameaça viria uma navalha com o que parecem ser gotas de sangue.Nas restantes cartas, em vez de navalhas, os dirigentes políticos visados terão recebido munições. É o caso do