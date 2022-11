Reino Unido fica em recessão até 2024, estima BoE

de juro em 75 pontos base, a maior subida em 33 anos, colocando os juros diretores em 3%.

O Banco de Inglaterra (BoE) espera uma recessão "prolongada" e que a inflação "permaneça elevada, acima de 10%" no curto-prazo, pode ler-se na previsão económica divulgada esta quinta-feira, onde também consta o anúncio de subida das taxas de juro em 75 pontos base."É esperado que a economia do Reino Unido permaneça em recessão durante 2023 e no primeiro semestre de 2024 e o PIB apenas deve recuperar depois", revela o "outlook" do banco central liderado por Andrew Bailey.A inflação deverá ascender aos 11% no quarto trimestre de 2022, mas a partir de 2023 a autoridade monetária espera que a inflação diminua consideravelmente, embora com "pressões inflacionistas ainda elevadas" e que atinja os 2% desejados entre 2024 e 2025.Relativamente ao PIB, este deve recuar cerca de 0,75% no segundo semestre de 2022 e registar uma queda até ao primeiro semestre de 2024, voltando a um crescimento de 0,75%, apenas no quarto trimestre de 2025."Embora se considere que exista atualmente uma margem significativa de excesso na procura, a fraqueza contínua das despesas vai levar a um crescente abrandamento económico no primeiro semestre de 2023, incluindo um aumento do desemprego", indica o documento. O BoE prevê assim que a taxa de desemprego ascenda a 6,5% no quarto trimestre de 2025, o valor mais elevado desde a crise financeira.O Banco de Inglaterra subiu esta quinta-feira as taxas