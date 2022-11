Banco de Inglaterra sobe taxas de juro em 75 pontos base, o maior aumento em 33 anos

O Banco de Inglaterra (BoE) subiu esta quinta-feira as taxas de juro em 75 pontos base, a maior subida em 33 anos, colocando os juros diretores em 3%.De acordo com uma nota no site do banco central britânico, este aumento foi aprovado por maioria. Dos nove membros do comité de política monetária do BoE, sete votaram a favor e dois votaram contra, sendo que um destes membros apoiou um incremento de 25 pontos base e o outro em 50 pontos.Segundo a mesma nota, esta subida de novembro "reduz os riscos de um maior e mais dispendioso aperto [dos juros diretores] mais tarde", apesar de "terem existido alguns desenvolvimentos na política orçamental" desde a reunião de outubro do comité.No mesmo documento, o banco refere que "maiores aumentos nas taxas de juro podem ser necessários para um retorno sustentável da inflação ao valor desejado, apesar de o pico [das taxas de juro] vir a ser mais baixo do que o esperado pelos mercados financeiros".O BoE espera ainda que a inflação ascenda aos 11% em outubro, depois de ter sido de 10,1% em setembro.