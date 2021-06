Sánchez vai propor terça-feira concessão de indultos a independentista catalães

"O Governo de Espanha decidiu enfrentar o problema e procurar a concórdia", disse Sánchez num discurso perante 300 representantes da sociedade civil catalã.Os políticos catalães que organizaram em 2017 um referendo ilegal sobre a autodeterminação da região foram julgados em 2019 e nove deles estão a cumprir penas de prisão que vão até um máximo de 13 anos de prisão pelo crime de sedição (contestação coletiva contra a autoridade).Apesar de contar com uma maioria no parlamento para aprovar o perdão, Sánchez tem sido muito criticado pela oposição e mesmo pelos movimentos independentistas, que preferiam que fosse aprovada uma amnistia em vez de indultos.O líder do maior partido separatista, a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Oriol Junqueras, que está na prisão, defendeu este fim de semana que os indultos são "um triunfo" para o independentismo, uma vez que "demonstram as fraquezas dos aparelhos do Estado" perante a Europa e, portanto, com a sua concessão "o Estado tenta proteger-se" perante futuros veredictos da justiça europeia.Em declarações a uma rádio catalã, Junqueras definiu os indultos como "uma reversão de algumas das medidas abusivas" de que, na sua opinião, os líderes pró-independência têm sido alvo.Este domingo, o ministro dos Transportes e secretário da organização do PSOE (Partido Socialista espanhol), José Luis Ábalos, defendeu os indultos, sublinhando que têm de ser aprovados "pela Espanha, pela Catalunha", ao mesmo tempo que acusava a direita de ignorar o princípio da legalidade.No mesmo dia, o líder do Partido Popular (direita), Pablo Casado, voltou a criticar a intenção do Governo de conceder indultos aos prisioneiros do ‘procés’ (processo de independência), com uma mensagem na rede social Twitter na qual utiliza uma citação do ex-primeiro-ministro britânico e estadista Winston Churchill: "Vocês [o Governo] escolhem a desonra e terão o conflito".O atual executivo minoritário de esquerda, uma coligação entre o Partido Socialista (PSOE) e o Unidas Podemos (extrema-esquerda), tem conseguido manter-se no poder, nomeadamente com a ajuda dos partidos independentistas catalães, assim como de formações separatistas ou nacionalistas do País Basco.A provável decisão de conceder indultos é vista, principalmente pela direita, como a moeda de troca que garante a continuação dessa rede de apoios.Os políticos catalães que organizaram em 2017 um referendo ilegal sobre a autodeterminação da região foram julgados em 2019 e nove deles estão a cumprir penas de prisão que vão até um máximo de 13 anos de prisão pelo crime de sedição (contestação coletiva contra a autoridade).Um grupo de independentistas está fugido no estrangeiro, não tendo ainda sido julgado, entre eles o ex-presidente do executivo catalão Carles Puigdemont, que está na Bélgica, e foi eleito deputado do Parlamento Europeu.