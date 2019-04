Sondagens dão vitória a Sánchez mas não dão maioria a ninguém

O PSOE venceu as eleições gerais deste domingo mas nem o bloco da esquerda, nem o bloco da direita, reúnem os deputados necessários para uma maioria absoluta, segundo mostra a sondagem realizada pela RTVE. Também os estudos de opinião divulgados pelo jornal online El Español e pela COPE atribuem a vitória aos socialistas sem que qualquer dos blocos detenha o número necessário para chegar ao mínimo de 176 mandatos que conferem a maioria absoluta na câmara baixa do parlamento espanhol.

A sondagem da GAD3 para a RTVE atribui entre 116 e 121 deputados ao PSOE e entre 42 e 45 ao Unidas Podemos, um resultado que deixa estas duas forças longe da maioria absoluta. O mesmo verifica-se à direita, pois a sondagem dá entre 69 e 73 deputados ao PP, 48 ou 49 ao Cidadãos e entre 36 e 38 ao Vox.