Espanhóis vão hoje a votos: conheça o discurso e as propostas dos candidatos

Revolução fiscal para o crescimento e a competitividade, desde logo através da redução do IRS (abaixo dos 40%) e do IRC (abaixo de 20%) ou da supressão dos impostos sobre o património e sucessões.

Medidas de reforço da sustentabilidade da Segurança Social como a possibilidade do envelhecimento ativo ou a extensão voluntária da carreira contributiva. Aumento entre 2% e 15% das pensões das mulheres que sejam mães trabalhadoras.

Reforma da Lei do Indulto, proibindo-o em casos de rebelião ou sedição.

Criar 500 mil empregos por ano.

Vincular a imigração a um contrato de trabalho.

Flexibilizar lei do trabalho.

O presidente popular Pablo Casado fixou como prioridade da sua liderança iniciada em 2018 recolocar o PP na posição de principal partido da direita espanhola. Como tal, segue os passos do rival Sánchez ao pedir o voto útil nos populares, embora com um âmbito mais reduzido já que a intenção passa nesta fase por afirmar o PP como a força mais representativa à direita. Nessa senda recuperou valores tradicionais do PP, desde logo um conservadorismo mais vincado na linha da liderança de Aznar. Essa intenção é dificultada pela competição neste campo político com o Cidadãos e o Vox. "Quem não quiser Sánchez no governo só tem como alternativa o PP", sustenta. Casado carregou insistentemente na tecla da ameaça secessionista, defendendo que esta será maior com o PSOE no poder e que só o PP pode contê-la.