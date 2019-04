Quem é quem nas eleições em Espanha

O espelho de Aznar

Não se pode branquear o terrorismo nem o separatismo. Pablo Casado

Presidente do PP

Pablo Casado substituiu o malogrado Mariano Rajoy no verão de 2018 e fez questão de proclamar que "o PP voltou". Assumido herdeiro do "direitismo" do antigo primeiro-ministro José María Aznar, aos 38 anos Casado representa a chegada de uma nova geração ao comando dos populares mas também um regresso ao passado. Aposta na natureza patriótica (sobretudo no combate ao independentismo) e católica do PP e no conservadorismo nos costumes que durante anos foi imagem de marca da direita espanhola. O novo líder recolocou os populares mais à direita no espectro político espanhol para tentar limitar o crescimento do Vox (extrema-direita) e afirmar-se como o verdadeiro líder da direita ante em resposta à crescente popularidade de do líder do Cidadãos.