Tema da imigração ilegal regressa em força à Europa

O problema é antigo e nunca foi resolvido. Agora, com a eleição de mais um governo europeu que inclui forças de extrema-direita, em Itália, o tema da imigração ilegal voltou em força. Provocou um choque diplomático entre Itália e França, levou o chanceler austríaco a anunciar um novo eixo entre três países para combater o fenómeno e obrigou Angela Merkel, cada vez mais pressionada no seu país, a intervir.





A decisão de Itália em não acolher um navio com 629 imigrantes oriundos do Norte de África foi o rastilho que reacendeu a polémica, levando a um coro de críticas dos países europeus. Porém as críticas particularmente duras do primeiro-ministro francês caíram muito mal em Itália. Emmanuel Macron lamentou "o cinismo e a irresponsabilidade do governo italiano" ao não cumprir o direito internacional e marítimo que determina que sejam as costas mais próximas a acolher os barcos nesta situação. "O que é inaceitável é o comportamento e a instrumentalização política feita pelo governo italiano", declarou o porta-voz do governo francês.

A resposta de Itália não se fez esperar. Num discurso no Parlamento, Matteo Salvini – ministro do Interior e líder do partido de extrema-direita que partilha o poder em Itália – exigiu um pedido formal de desculpas a França e denunciou a hipocrisia daquele país que acusa de não cumprir minimamente as metas de acolhimento de imigrantes. "Peço ao presidente Macron que passe das palavras aos actos e amanhã de manhã receba os 9.186 imigrantes que prometeu receber como um sinal de generosidade concreta e não apenas palavras", declarou um dos homens fortes do novo governo italiano.





O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros convocou ainda o embaixador francês em Itália para exigir explicações sobre as declarações de Macron. Simultaneamente, o ministro italiano da Economia cancelou uma visita a Paris que estava prevista para esta quarta-feira.





O descontentamento de Itália já vem de trás e é partilhado por grande parte da opinião pública do país. Dada a sua localização geográfica, Itália tem estado especialmente pressionada com a chegada de imigrantes ilegais e queixa-se de os Estados-membros não partilharem o fardo e abrirem as suas fronteiras aos refugiados. França é acusada de ter um discurso contraditório com a sua prática, já que tem vindo a repatriar para Itália os imigrantes que tentam passar para a fronteira, que partilha com o país transalpino.