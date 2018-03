Tsipras aponta Portugal como "um exemplo positivo" que dá esperança

Simela Pantzartzi/EPA

O chefe do executivo grego falava na sua residência oficial, em Atenas, no início de um encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra na Grécia em visita de Estado.

De acordo com a tradutora presente no encontro, no qual estiveram apenas repórteres de imagem, Tsipras afirmou que "Portugal é um exemplo positivo porque conseguiu sair da aventura do programa [de assistência] mais cedo" do que a Grécia.

Segundo a intérprete oficial, o primeiro-ministro grego considerou que "isso constitui um precedente" que dá esperança à Grécia relativamente à conclusão do seu programa de assistência.

Por sua vez, o Presidente da República afirmou perante o primeiro-ministro grego que a Grécia "pode contar com Portugal neste momento importante de preparação do futuro".

Nas declarações captadas pelas televisões, Marcelo Rebelo de Sousa saudou a Grécia "pela forma corajosa e resistente como tem enfrentado desafios, vários dos quais Portugal também já defrontou".

"Estamos, no fundo, a três meses de um momento histórico importante para a Grécia, e a Grécia sabe que pode contar com Portugal neste momento que é um momento importante de preparação do futuro", acrescentou.

O chefe de Estado português já se tinha referido à conclusão do actual programa de assistência financeira à Grécia, hoje de manhã, quando foi recebido pelo Presidente da República Helénica, Prokopios Pavlopoulos.

"Animam-me imenso as perspectivas que se abrem para a economia e para a sociedade gregas", declarou, na altura.

Mais tarde, no parlamento grego, o Presidente da República reafirmou as expectativas positivas em relação a este processo.

"Continuamos a encarar como, mais do que uma esperança, uma certeza, a forma feliz como a Grécia vai concluir um processo de anos que foram anos difíceis, mas foram anos importantes, não apenas para a Grécia, mas para toda a Europa", disse, na presença do presidente do Parlamento Helénico, Nikos Voutsis.